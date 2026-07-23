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Роднина не видит лидера в женском одиночном катании России

Роднина: я просто не понимаю, кто лидер в нашем женском одиночном катании
Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что в данный момент не может определить явного лидера в российском женском одиночном катании. Ее слова приводит Sport24.

«Мы должны отправлять фигуристов на международную арену по результатам внутренних турниров. Мы как раз сможем определить лучших перед главными мировыми соревнованиями. Сейчас я просто не понимаю, кто в нашем женском одиночном катании лидер. В прошлом сезоне им была Петросян, но он уже закончился. Определить лучшую фигуристку можно будет только где-то ближе к осени», — сказала Роднина.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее в Госдуме заявили, что Плющенко не является экспертом по фигурному катанию.

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