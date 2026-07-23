Почетный президент РФС заявил, что в УЕФА ждут возвращения россиян

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что многие представители УЕФА ждут возвращения российских команд на международную арену. Его слова приводит РИА Новости.

«У многих в УЕФА, конечно, есть желание вернуть Россию. Я убедился в этом, когда на конгрессе разговаривал с руководителями разных федераций. Но все это вопросы политики, и это самое страшное. Сложившаяся ситуация на 100% политический вопрос, и преодолеть этот барьер будет непросто», — сказал Колосков.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Андрей Аршавин сравнил ЧМ-2026 с турниром в России в 2018 году.