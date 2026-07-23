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Почетный президент РФС заявил, что в УЕФА ждут возвращения россиян

Колосков заявил, что многие в УЕФА ждут возвращения россиян
Владимир Трефилов/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что многие представители УЕФА ждут возвращения российских команд на международную арену. Его слова приводит РИА Новости.

«У многих в УЕФА, конечно, есть желание вернуть Россию. Я убедился в этом, когда на конгрессе разговаривал с руководителями разных федераций. Но все это вопросы политики, и это самое страшное. Сложившаяся ситуация на 100% политический вопрос, и преодолеть этот барьер будет непросто», — сказал Колосков.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Андрей Аршавин сравнил ЧМ-2026 с турниром в России в 2018 году.

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