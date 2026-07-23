В Норвегии заявили, что смена главы IBU не повлияет на допуск российских биатлонистов

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что смена президента Международного союза биатлонистов (IBU) не повлияет на допуск российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Не думаю, что смена руководства что-то изменит в отношении России в международном биатлоне. Фарчник придерживается столь же жесткой позиции, что и Далин, поэтому, пока конфликт продолжается, я не думаю, что российских биатлонистов допустят к соревнованиям как минимум в следующем сезоне», — сказал Сальтведт.

23 июля IBU объявил, что словенец Тим Фарчник будет единственным кандидатом на выборах президента. Он сменит действующего главу Олле Далин, который покидает пост из-за истечения сроков.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Ранее министр спорта РФ назвал федерации биатлона и легкой атлетики «самыми отмороженными».