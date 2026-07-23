Экс-супруга капитана «Спартака» раскрыла, в каких отношениях они остались

Экс-жена футболиста Зобнина заявила, что они остались в хороших отношениях

Бывшая жена капитана московского «Спартака» Романа Зобнина сообщила, что сохранила хорошие отношения c футболистом после развода. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фото с детьми и игроком.

«Все ругаются в комментариях… Тем временем мы сохранили прекрасные отношения после развода», — написала она.

Зобнины были в браке 14 лет. У Романа и Рамины двое детей. 28 апреля 2016 года у них родился сын Роберт, а 3 сентября 2019 года — дочь Регина.

21 июля появилась информация, что Зобнин оставил себе кофейню и квартиру площадью в 120 квадратных метров в Москве после развода с женой. Изначально учредителем в кофейне числилась Рамина. Кофейня является убыточной. За 2025 год кофейня принесла убытков на 1,1 млн рублей.

Московский Фонд капремонта требует денег с футболиста за неуплату коммунальных услуг квартиры. В мае 2025 года с Зобнина отсудили 22 тысячи рублей. 10 июля этого года аналогичных исков у футболиста оказалось уже три.

Зобнин является игроком «Спартака» с 2016 года и провел за красно-белых более 300 матчей.

Ранее была названа команда РПЛ, которая может испытывать трудности в начале сезона.