Крамник сообщил о регистрации апелляции в CAS по вопросу дисквалификации

Крамник сообщил, что CAS зарегистрировал его апелляцию на дисквалификацию

Гроссмейстер Владимир Крамник в своих соцсетях сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал его апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) об отстранении от соревнований.

«Обращение против FIDE официально зарегистрировано в CAS, обе стороны официально уведомлены, производство начато», — написал Крамник.

Комиссия FIDE признала Крамника виновным в нарушении этических норм. Основанием стали публичные обвинения в адрес чеха Давида Навары и почившего американца Дэниела Народицкого в нечестной игре.

Запрет действует два года. Последние 12 месяцев из двух лет условно отложены на трехлетний испытательный срок. Активный запрет составляет один год при условии отсутствия дальнейших нарушений. Еще 12 месяцев Крамник будет обязан отработать бесплатно на благо шахматного сообщества.

Крамник имел право обжаловать это решение в течение 21 дня в соответствии с процедурными правилами EDC.

Ранее федерацию шахмат России лишили членства в FIDE.