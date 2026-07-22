Хет-трик и сейв игрока «Динамо-Владивосток» принесли команде победу

Нападающий «Динамо-Владивосток» Роман Козлов оформил хет-трик и сейв на воротах в одном матче Юношеской футбольной лиги Дальний Восток.

В первом тайме Козлов забил три мяча, а после перерыва встал на ворота, где отразил удар соперника. «Динамо-Владивосток» одержало победу.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее министр спорта заявил, что ФИФА выступает за возвращение российских команд.