В «Динамо» заявили, что Тюкавин не перейдет в «Зенит»

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Александр Ивлев заявил, что нападающий Константин Тюкавин не перейдет в петербургский «Зенит» и останется в составе «бело-голубых». Его слова передает РИА Новости.

«Константин Тюкавин играет за московское «Динамо». У нас действующий контракт. Этим все сказано», — сказал Ивлев, отвечая на вопрос об интересе «Зенита».

Ранее председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил в СМИ интерес петербургского клуба к форварду. В июне сам Тюкавин заявлял, что решение о возможном переходе будет принимать руководство «Динамо».

В прошлом сезоне 23-летний форвард в 31 матче забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Тюкавин отреагировал на слухи о переходе в «Зенит».