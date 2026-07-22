«Ролан Гаррос» предложил теннисистам новую схему распределения доходов

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису предложили новую схему распределения доходов, которая предполагает привязку призового фонда к финансовым показателям турнира. Об этом сообщает The Guardian.

Организаторы также готовы участвовать в финансировании пенсионных и медицинских программ и дать игрокам больше влияния на управление турниром. «Ролан Гаррос» стал первым турниром Большого шлема с такой инициативой.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе. 22 мая Соболенко прервала пресс-конференцию в медиадень «Ролан Гаррос» в Париже в знак протеста из-за низких призовых.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

11 июня появилась информация, что призовой фонд Уимблдона был увеличен до 85,7 млн долларов, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом.

Ранее теннисист Даниил Медведев снялся с турнира в Вашингтоне.