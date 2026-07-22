«Было бы обидно»: легенда сборной Германии об Аргентине на ЧМ-2026

Ветеран сборной Германии Маттеус: было бы обидно, если бы Аргентина выиграла ЧМ

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус назвал абсолютно заслуженной победу Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира — 2026. Его слова приводит Bild.

«Было бы обидно, если бы такая команда, с такой игрой, стала чемпионами мира. Лионеля Месси не было видно. Большинство аргентинских игроков больше выделялись фолами, толчками и спорами. Месси был лишь тенью самого себя в финале. Но это, безусловно, связано с игрой сборной Испании», — указал он.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Лионель Месси признали лучшим игроком чемпионата мира.