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Месси вернулся в Аргентину, чтобы провести время с болеющим отцом

ESPN: Месси после ЧМ вернулся в Аргентину, чтобы провести время с отцом
Reuters/Vincent Carchietta

Капитан сборной Аргентины по футболу и клуба «Интер Майами» Лионель Месси прилетел в аргентинский Росарио после чемпионата мира 2026 года, чтобы провести время с семьей. Об этом сообщает ESPN.

Согласно опубликованной информации, футболист хочет провести время с отцом. В июне семья Месси подтвердила, что у Хорхе были проблемы со здоровьем, но не рассказывала о его диагнозе. Он был в больнице, а 23 числа его оттуда выписали.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Месси признали лучшим игроком чемпионата мира.

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