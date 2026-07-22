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Экс-игрок НХЛ должен другу более 5 млн рублей из-за ставок

Экс-игрок НХЛ Филатов должен другу 5 млн рублей, которые занимал для ставок
Артем Коротаев/ТАСС

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Филатов задолжал своему другу около 5 млн рублей, которые он брал на ставки. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Как рассказал сам друг Филатова Иван (его имя изменено), около двух лет назад Филатов попросил в долг 3,5 млн рублей — якобы у спортсмена была информация о договорных матчах, и он хотел поставить на них деньги. Своему приятелю он пообещал вернуть сумму с процентами — 5% за каждый месяц. Сделка между товарищами была задокументирована, однако когда подошел срок возврата денег, Филатов скинул Ивану всего 100 тысяч рублей, после чего перестал с ним контактировать.

Из-за этой ситуации Иван был вынужден обратиться в суд, который встал на его сторону. С учетом процентов и исполнительского сбора приставов сумма долга выросла до 5,4 миллиона рублей. Однако судебное решение на бывшего игрока НХЛ не повлияло, он все еще не вернул денежные средства. При этом спортсмен путешествует за границу, а также появляется в публичном поле — к примеру, он брал интервью у Александра Овечкина, а также освещал чемпионат мира по хоккею.

В разговоре с «Baza» адвокат пострадавшей стороны заявил, что его клиент — не единственный, кто оказался в такой ситуации. Проблемы с лудоманией у хоккеиста возникли еще во время спортивной карьеры, и он сам рассказывал, что набрал долгов из-за этого.

Ранее хоккеист НХЛ Артемий Панарин рассказал, как жил в детстве на 1000 рублей в год.

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