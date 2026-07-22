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Месси пропустит Матч звезд МЛС после вылета с ЧМ-2026

ESPN: Месси и Де Пауль пропустят несколько матчей МЛС после вылета с ЧМ-2026
REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Родриго Де Пауль не смогут принять участие в первых играх «Интер Майами» и в Матче звезд МЛС. Об этом сообщает ESPN.

Согласно появившейся информации, игроки попросили дать им отдых после завершившегося чемпионата мира — 2026, где национальная аргентинская команда дошла до финала. Матч звезд МЛС состоится 29 июля.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Месси признали лучшим игроком чемпионата мира.

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