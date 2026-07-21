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«И планета Шелезяка»: Губерниев призвал расширить ЧМ до 256 сборных

Журналист Губерниев: я бы предпочел 256 сборных на чемпионате мира
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев иронично оценил идею Международной федерации футбола (ФИФА) расширить чемпионат мира до 64 сборных и предложил увеличить число команд до 256. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вопрос в том, когда ФИФА остановится. Дальше маячит горизонт в 128 команд. Я бы предпочел 256 сборных, чтобы привлечь не только экономику Кабо‑Верде, но и Юпитера, планеты Шелезяки и Альфы Центавра. На том стоим», — указал он.

20 июля президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес на своей странице в социальной сети X сообщил, что чемпионат мира — 2030 может пройти с участием 64 сборных.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый Международной федерацией футбола (ФИФА), позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026.

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