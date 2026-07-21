Российский нападающий в НХЛ лечил мигрень крепким алкоголем

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV рассказал, как во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лечил приступ окулярной мигрени с помощью крепкого алкоголя.

«Ну вот, играем против «Нью-Джерси». У меня начинается история эта, и я в полном шоке [врачу] говорю: «Давай неси». А он до конца не верил, что этот день когда-то наступит. Он реально уже года два виски возил. Вот он принес и налил мне в баклашку, где не видно. Я сижу, виски пью спокойно, у нас игра идет», — поделился он.

Окулярная (глазная) мигрень — это разновидность мигрени, при которой головная боль или ее отсутствие сопровождаются кратковременными зрительными нарушениями в одном глазу (слепые пятна, мерцающие зигзаги или вспышки), вызванными спазмом сосудов. Симптомы длятся от 5 до 60 минут и обычно полностью обратимы.

В сезоне-2025/26 «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ, уступив по итогу в серии 0-4 и не сумев преодолеть первый раунд.

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