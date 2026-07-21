Губерниев о ЧМ: я бы предпочел 256 сборных

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что чемпионат мира 2030 года может пройти с участием 64 национальных команд, заявив, что расширил бы турнир до 256 команд, передает «Матч ТВ».

«Вопрос в том, когда ФИФА остановится. Дальше маячит горизонт в 128 команд. Я бы предпочел 256 сборных, чтобы привлечь не только экономику Кабо‑Верде, но и Юпитера, планеты Шелезяки и Альфа Центавры. На том стоим», — сказал Губерниев.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее в России победу Испании на ЧМ-2026 назвали заслуженной.