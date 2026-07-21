Месси не говорил близким о завершении карьеры в сборной Аргентины

Аргентинец Мессии не говорил близким о завершении карьеры в сборной

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не разговаривал со своими близкими о завершении карьеры в национальной команде, сообщает Tyc Sports.

Отмечается, что наиболее вероятным сценарием выглядит прощание Месси с болельщиками именно в Аргентине.

В финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года национальная команда Аргентины уступила испанцам в дополнительное время со счетом 0:1.

На данный момент Месси 39 лет и с 2023 года он играет за клуб «Интер Майами» в североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Ранее он выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов четыре раза, а также трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Нападающий является чемпионом мира 2022 года, серебряным призером чемпионатов мира 2014 и 2026 годов, олимпийским чемпионом 2008 года и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Он также является рекордсменом по количеству «Золотых мячей» — их у него восемь.

Ранее стали известны ближайшие планы Месси.