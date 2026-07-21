Большунов о норвежцах: уже можно успокоиться и допустить русских

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов призвал допустить российских спортсменов до международных соревнований, передает kp.ru.

«Норвежцы ведь уже поставили все рекорды. Сначала на чемпионате мира, потом — на Олимпийских играх. В принципе, уже можно успокоиться и русских допустить. Эти рекорды все равно уже не побить, их можно будет только повторить», — сказал Большунов.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее в Норвегии заявили о необходимости Большунова в мировом спорте.