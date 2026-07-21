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Большунов о норвежцах: уже можно успокоиться и допустить русских

Лыжник Большунов: можно успокоиться и допустить русских
Sergey Elagin/Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов призвал допустить российских спортсменов до международных соревнований, передает kp.ru.

«Норвежцы ведь уже поставили все рекорды. Сначала на чемпионате мира, потом — на Олимпийских играх. В принципе, уже можно успокоиться и русских допустить. Эти рекорды все равно уже не побить, их можно будет только повторить», — сказал Большунов.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее в Норвегии заявили о необходимости Большунова в мировом спорте.

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