ФИФА расследует действия Аргентины после финала ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) расследует действия представителей сборной Аргентины после окончания финального матча чемпиона мира 2026 года с национальной командой Испании. Информация об этом опубликована на аккаунте Sky Sports News в социальной сети X.

Сразу после финального свистка на поле произошла потасовка. Игрок сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь капитана сборной Испании Родри, который в тот момент пробегал мимо него. Из-за этого между футболистами завязалась перепалка, к которой быстро подключились игроки обеих команд. Аргентинец Леандро Парадес агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, после чего атаковал еще и испанца Гави, который хотел вступиться за товарища.

ФИФА расследует также поведение члена тренерского штаба сборной Аргентины Роберта Айяла, который после завершения матча поспорил с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем ударил его по лицу.

Финал чемпионата мира завершился победой Испании со счетом 1:0. Основное время встречи закончилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее в Испании назвали позором работу арбитра Славко Винчича в финале ЧМ-2026.