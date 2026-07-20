Молодежная сборная России U-21 оказалась одной из двух последних команд, обыгравших подопечных нынешнего главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте в официальных матчах. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В шестом туре квалификации чемпионата Европы U-21 2023 года сборная России под руководством Михаила Галактионова принимала Испанию на «Арене Химки» и одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Константин Тюкавин.

После этого матча уже основная сборная Испании под руководством Фуэнте потерпела поражение от команды Шотландии (0:2) в квалификации к чемпионату Европы — 2024. После этого испанские футболисты в официальных матчах под руководством Фуэнте не проигрывали и выиграли как Евро-2024, так и чемпионат мира — 2026.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее в Испании назвали позором работу арбитра Славко Винчича в финале ЧМ-2026.