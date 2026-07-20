«Позор»: в Испании высказались о судействе в финале ЧМ-2026

Испанский журналист Ману Карреньо раскритиковал главного арбитра Славко Винчича за работу в финале чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной. Его слова передает Cadena SER.

«Лучшим в составе сборной Аргентины стал Винчич. Мы одержали победу и безумно рады, поэтому наплевать на судейство. Но работа Винчича — это позор. Мы счастливы, потому что на поле была одна команда, но решения Винчина были просто вопиющими. Судейство на чемпионате мира оставило желать лучшего», — сказал Карреньо.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса. По данным Opta, аргентинцы совершили 25 фолов и получили шесть желтых карточек.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее в сборной Аргентины заявили, что испанцы «неделю ныли» о судействе на ЧМ-2026.