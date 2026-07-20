Овечкин назвал лучшего игрока чемпионата мира — 2026

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале Fonbet назвал нападающего сборной Испании Ламина Ямаля лучшим игроком завершившегося чемпионата мира 2026 года.

«Ну давай кого-то из испанцев возьмем. Ямаль», — сказал Овечкин, отвечая на вопрос о лучшем игроке турнира кроме Лионеля Месси.

Спортсмен сделал выбор до финала турнира, в котором испанцы одержали победу.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее жена Овечкина раскритиковала условия на финале ЧМ-2026.