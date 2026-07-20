«Достойно»: Овечкин о победе Испании в финале ЧМ-2026

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet заявил, что сборная Испании достойно одержала победу над Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Жалко, что не получилось фееричного матча. Было очень мало моментов. Конечно, красная карточка Аргентины сыграла свою роль. Но я считаю, что Испания победила достойно», — сказал Овечкин.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По данным Opta, аргентинцы совершили 25 фолов и получили шесть желтых карточек. В финале 2022 года против Франции аргентинцы нарушили правила 26 раз.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее в сборной Аргентины заявили, что испанцы «неделю ныли» о судействе на ЧМ.