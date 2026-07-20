Трамп назвал ЧМ-2026 в США величайшим событием в истории

Президент США Дональд Трамп после финала чемпионата мира по футболу заявил, что прошедший турнир превзошел все предыдущие первенства под эгидой ФИФА. Его слова передает Fox News.

«Наверное, ничего подобного не было в соккере или футболе — называйте как хотите — но это было потрясающе. Это было в четыре раза круче любого турнира ФИФА, а на самом деле, наверное, даже в пять раз. Это было одно из величайший событий, поэтому мы рады, что хорошо провели турнир, приезжали люди со всего мира и полюбили нашу страну», — сказал Трамп.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее ФИФА отказалась признавать Лионеля Месси лучшим игроком ЧМ-2026.