«Душераздирающе»: Неймар отреагировал на слезы Месси в финале ЧМ-2026

Бразильский нападающий Неймар отреагировал на поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года и слезы Лионеля Месси. Его слова приводит lndian Sports Network.

«Видеть, как он плачет, и видеть слезы в его глазах было действительно душераздирающе. Я всегда хотел, чтобы он выиграл этот трофей — чемпионат мира — и завершил карьеру с кубком мира в руках. Мне действительно очень грустно за него», — сказал Неймар.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для Месси этот финал стал третьим в карьере (после 2014, 2022 и 2026 годов). В 2022 году аргентинец стал чемпионом мира, обыграв Францию в серии пенальти.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее Месси оценил игру собственной сборной в финальном матче ЧМ-2026.