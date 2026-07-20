Испания обыграла Аргентину и стала новым чемпионом мира

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. «Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

На 106-й минуте Педро Порро исполнил подачу на дальнюю штангу, Нико Уильмс скинул мяч головой в центр штрафной — на Феррана Торреса, который в касание нанес удар под перекладину (1:0).

Торрес забил еще один мяч на 114-й минуте после выхода один на один с вратарем Эмилиано Мартинесом, но это взятие ворот отменили из-за офсайда.

Также гол забил испанский нападающий Нико Уильямс, но в этом случае тоже было обнаружено положение «вне игры».

Стоит отметить, что сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч.

До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Аргентина повторила редкий антирекорд в финале ЧМ.