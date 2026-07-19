Сборная Аргентины повторила редкий антирекорд в финале ЧМ

Сборная Аргентины не нанесла ни одного удара по воротам в первом тайме финального матча чемпионата мира 2026 года против Испании. Об этом сообщает Opta Sports.

Аргентина стала второй командой в истории финалов чемпионатов мира, которая не била по воротам в первом тайме. Первой была сборная Франции в финале 2022 года против Аргентины. В том матче французы также не смогли реализовать ни одного удара в первом тайме и уступали к перерыву со счетом 0:2.

Финал чемпионата мира Испания — Аргентина проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). После первого тайма счет 0:0. Встречу обслуживает главный арбитр Славко Винчич из Словении.

«Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее Месси побил возрастной рекорд в финале ЧМ-2026.