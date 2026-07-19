«Гораздо более простые»: Трамп сравнил жизни Месси и Роналду со своей

Трамп: у Месси и Роналду хорошая жизнь — гораздо более простая, чем у меня

Президент США Дональд Трамп заявил, что жизнь Лионеля Месси и Криштиану Роналду гораздо проще, чем его собственная. Его слова передает Fox Sports.

«Месси великолепен, Роналду тоже великолепен. Я еще имел возможность посмотреть, как играет Пеле. Это великолепные игроки. Я всегда любил Роналду, всегда любил Месси. Я совсем недавно встречался с Месси, а с Криштиану я знаком уже давно. У них довольно хорошая жизнь — гораздо более простая, чем у меня», — сказал Трамп.

Финал чемпионата мира Испания — Аргентина проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Главный арбитр встречи — словенец Славко Винчич.

«Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее Месси побил возрастной рекорд в финале ЧМ-2026.