Месси побил возрастной рекорд в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд как самый возрастной полевой игрок в истории финалов мировых первенств.

В матче чемпионата мира 2026 года против Испании на момент выхода на поле ему было 39 лет и 25 дней. Для футболиста этот финал стал третьим в карьере (2014, 2022, 2026).

Старше Месси среди всех игроков, выходивших в финале, был только вратарь сборной Италии Дино Дзофф, сыгравший в решающем матче 1982 года в возрасте 40 лет и 133 дней.

Финал чемпионата мира Испания — Аргентина проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Главный арбитр встречи — словенец Славко Винчич.

«Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее Дональд Трамп заявил, что против Месси сложно ставить в финале ЧМ-2026.