«Не так далеки»: Клопп ответил на слухи о назначении в сборную Германии

Немецкий наставник Юрген Клопп официально подтвердил свое назначение на должность главного тренера национальной сборной Германии. Его слова передает Magenta TV.

«Мы уже не так далеки от того, чтобы объявить об этом. В идеале в ближайшие несколько дней», — сказал Клопп.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 59-летний тренер подпишет контракт с Немецким футбольным союзом 24 июля во Франкфурте. Действие контракта рассчитано на четыре года и охватывает подготовку к чемпионату мира 2030 года, который пройдет в Марокко, Португалии и Испании.

Германия проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Ранее Клопп назвал себя идиотом.