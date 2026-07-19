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Бразилия обратилась в ООН и ФИФА из-за расизма на ЧМ-2026

Бразилия подала жалобу в ООН и ФИФА из-за расизма на ЧМ-2026
AP

Правительство Бразилии во главе с президентом Лулой да Силвой подало жалобу в ООН и ФИФА в связи с проявлениями расизма во время чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Globo.

Как сообщает издание, бразильская сторона настаивает на принятии мер по предотвращению, расследованию и наказанию нарушителей, однако конкретные инциденты не уточняются.

Бразилия завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Норвегии со счетом 1:2. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее президент Бразилии раскритиковал сборную после вылета с ЧМ-2026.

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