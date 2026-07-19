Тренер сборной Франции назвал виновного в поражении от Англии на ЧМ

Тренер сборной Франции назвал себя виновным в поражении от Англии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам взял на себя вину за поражение от команды Англии в матче за третье место на чемпионате мира — 2026. Его слова приводит RMC Sport.

«Мне следовало принять иные решения с самого начала матча – возможно, тогда все сложилось бы иначе. Разумеется, всех оценивают по результатам игры, но я никогда не критиковал игроков – с их разными характерами и индивидуальностями – публично, и не собираюсь начинать делать это сейчас», — указал он.

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу англичан, которые уже в первом тайме повели 4:0. Голами в составе сборной Англии отличились Деклан Райс, Эзри Конса, Джуд Беллингем и Букайо Сака, который оформил хет-трик. При этом Гарри Кейн провел весь матч на скамейке запасных, а Беллингем появился на поле только с замены на 80-й минуте. За сборную Франции забили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Также капитан сборной Франции записал на свой счет голевую передачу на Барколя.

Для Дешама этот матч стал последним во главе сборной Франции.

В полуфинальном матче французская команда, которая после стадии четвертьфинала считалась главным претендентом на титул, проиграла сборной Испании со счетом 0:2. Англия играла с действующим чемпионом мира — Аргентиной. Команде Томаса Тухеля удалось забить первой, однако следом англичане дважды пропустили, итог матча — 1:2.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Ранее сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды.