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«Вы задаете провокационные вопросы»: Загитову смутили вопросом про деньги

Комик Соболев смутил олимпийскую чемпионку Загитову разговором про деньги
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Популярный комик Илья Соболев смутил российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку Алину Загитову вопросом про деньги во время интервью на VK Fest.

У спортсменки спросили «где больше денег — в спорте или в продюсировании шоу?» после того, как она рассказала про продюсирование ледовых шоу «Хранители времени» и «Ассоль».

«Ну, вы задаете провокационные вопросы. <...> Хочется сказать, что продюсированием я все-таки занимаюсь, потому что я…» — сказала она.

После этого Соболев перебил фигуристку, спросив, «где больше денег», однако отвечать точно Загитова не стала.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь стала ведущей этого шоу в сезоне-2026.

Ранее Загитова одной фразой ответила на вопрос про личную жизнь.

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