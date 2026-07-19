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СМИ сообщили, что Месси выиграет «Золотой мяч» вне зависимости от исхода ЧМ-2026

The Touchline: Месси выиграет «Золотой мяч» вне зависимости от исхода ЧМ-2026
REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

Технический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) провёл заседание, где обсуждались награды, которые будут вручаться после финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, на заседании ФИФА было постановлено, что нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч». Вручение награды не будет зависеть от исхода финала чемпионата мира, где сборная Аргентины сыграет с Испанией.

Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2025 году награду выиграл футболист парижского «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. Месси забирал эту награду восемь раз.

Ранее сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды.

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