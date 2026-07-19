СМИ сообщили, что Месси выиграет «Золотой мяч» вне зависимости от исхода ЧМ-2026

Технический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) провёл заседание, где обсуждались награды, которые будут вручаться после финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, на заседании ФИФА было постановлено, что нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч». Вручение награды не будет зависеть от исхода финала чемпионата мира, где сборная Аргентины сыграет с Испанией.

Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2025 году награду выиграл футболист парижского «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. Месси забирал эту награду восемь раз.

Ранее сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды.