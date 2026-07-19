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Экс-жена хоккеиста «Металлурга»: он пьяным на гидроцикле сбил женщину с ребенком на сапе

Экс-жена хоккеиста Вовченко: он пьяным на гидроцикле сбил женщину с ребенком
Фото ХК «Металлург»

Яна, бывшая жена нападающего магнитогорского «Металлурга» Даниила Вовченко, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что спортсмен в состоянии алкогольного опьянения на гидроцикле сбил женщину с ребенком на сапе.

«Вовченко спрятался за гидроциклом, когда у него хотели взять номер. Дал левый. Я дала правый и посоветовала обратиться в органы. Идиотство, алкоголизм и уход от ответственности всегда были нашими лучшими друзьями», — указала она.

Бывшая супруга Вовченко поделилась, что об этом ей рассказали шесть человек, включая самих пострадавших.

jannyalex/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В сентябре 2024 года Вовченко-Александрова сообщила о разводе с супругом и опубликовала пост в Instagram, публично обратившись к спортсмену и обвинив его в многочисленных изменах. Судебные заседания продолжаются, бывшие возлюбленные в настоящее время проходят через процедуру раздела имущества. 23 декабря женщина обвинила хоккеиста в том, что он употреблял наркотики.

Вовченко выступает за «Металлург» с 2024 года. В том же году вместе с командой завоевал Кубок Гагарина.

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