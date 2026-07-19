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Француз побил великий рекорд Пеле на чемпионате мира

Футболист Олисе побил рекорд Пеле по голевым передачам на одном чемпионате мира
IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

Нападающий сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе отдал две голевых передачи на Килиана Мбаппе в матче за третье место на чемпионате мира — 2026 против команды Англии.

Благодаря этому Олисе записал на свой счет семь ассистов по итогам ЧМ-2026 и побил рекорд легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голевых передач на одном чемпионате мира. Пеле отдал шесть ассистов на ЧМ-1970.

Рекордное достижение Олисе не помогло французам одержать победу над англичанами. Они уступили со счетом 4:6 и не смогли взять бронзу ЧМ-2026.

Сборная Англии завоевала свои первые медали чемпионата мира за 60 лет.

Ранее Мбаппе назвал позором поражение от Англии.

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