Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Англия завоевала медали чемпионата мира впервые за 60 лет

Англия обыграла Францию и завоевала первые медали чемпионата мира с 1966 года
IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

Сборная Англии обыграла команду Франции со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу — 2026.

Это первые медали англичан на мировом первенстве с 1966 года, когда они сумели завоевать золото на домашнем для себя чемпионате мира.

Тогда сборная Англии заняла первое место в группе, обойдя Уругвай, Мексику и Францию, в 1/4 финала выбила Аргентину (1:0), в 1/2 — Португалию (2:1), а в финале победила команду ФРГ (4:2 в дополнительное время).

На ЧМ-2026 сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Панамой и Ганой, в 1/16 финала обыграла ДР Конго (2:1), в 1/8 — Мексику (3:2), в 1/4 — Норвегию (2:1 в дополнительное время), а в полуфинале уступила Аргентине (1:2).

В матче за третье место англичане обыграли французов во главе с Килианом Мбаппе. «Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Мбаппе обогнал Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!