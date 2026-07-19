Англия завоевала медали чемпионата мира впервые за 60 лет

Англия обыграла Францию и завоевала первые медали чемпионата мира с 1966 года

Сборная Англии обыграла команду Франции со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу — 2026.

Это первые медали англичан на мировом первенстве с 1966 года, когда они сумели завоевать золото на домашнем для себя чемпионате мира.

Тогда сборная Англии заняла первое место в группе, обойдя Уругвай, Мексику и Францию, в 1/4 финала выбила Аргентину (1:0), в 1/2 — Португалию (2:1), а в финале победила команду ФРГ (4:2 в дополнительное время).

На ЧМ-2026 сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Панамой и Ганой, в 1/16 финала обыграла ДР Конго (2:1), в 1/8 — Мексику (3:2), в 1/4 — Норвегию (2:1 в дополнительное время), а в полуфинале уступила Аргентине (1:2).

В матче за третье место англичане обыграли французов во главе с Килианом Мбаппе. «Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Мбаппе обогнал Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.