Мбаппе обогнал Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Мбаппе оформил дубль в ворота Англии и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил два мяча и отдал голевую передачу в матче за третье место на чемпионате мира по футболу — 2026 против команды Англии. «Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Теперь на счету Мбаппе стало 22 гола на чемпионатах мира. Он обошел Лионеля Месси (21) и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.

Кроме того, французский нападающий возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2026. В активе 27-летнего футболиста теперь 10 голов и четыре результативных передачи на текущем чемпионате мира.

На счету Лионеля Месси — восемь забитых мячей и четыре голевых передачи на ЧМ-2026. Однако он может увеличить свою статистику в финальном матче против сборной Испании.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Букайо Сака оформил хет-трик и помог Англии победить Францию в матче за бронзовые медали ЧМ-2026.