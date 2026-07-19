Англия обыграла Францию в матче за третье место на ЧМ-2026, Сака оформил хет-трик

Сборная Англии со счетом 6:4 обыграла команду Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу — 2026. «Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голами в составе сборной Англии отличились Деклан Райс, Эзри Конса, Джуд Беллингем и Букайо Сака, который оформил хет-трик. При этом Гарри Кейн провел весь матч на скамейке запасных, а Беллингем появился на поле только с замены на 80-й минуте.

За сборную Франции забили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Также капитан сборной Франции записал на свой счет голевую передачу на Барколя.

Благодаря дублю в этом матче Мбаппе забил 10 мячей на ЧМ-2026 и обошел Лионеля Месси в гонке бомбардиров. На счету аргентинского нападающего восемь забитых мячей, но у него будет шанс увеличить свою статистику в финальном матче против сборной Испании.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

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