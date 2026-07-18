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Спорт

Российская теннисистка не сумела выйти в финал турнира в Афинах

Теннисистка Корнеева проиграла Саккари в полуфинале турнира в Афинах
Roberto Bettacchi/IPA Sport/Global Look Press

Российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти в финал хардового турнира категории WTA-250 в Афинах, Греция.

В полуфинале она проиграла греческой спортсменке Марии Саккари. Встреча, которая продолжалась1 час 32 минут, завершилась в двух сетах с результатом 1:6, 5:7.

Корнеева смогла один раз подать навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Саккари сделала два эйса, не допустив при этом ни одной двойной ошибки и реализовав пять брейк-пойнтов из шести.

Корнеева — финалистка одного турнира WTA в парном разряде; победительница одного турнира WTA-125 в одиночном разряде, и финалистка одного турнира WTA-125 в парном разряде; победительница десяти турниров ITF (из них восемь в одиночном разряде), победительница двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023, Открытый чемпионат Франции — 2023).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге.

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