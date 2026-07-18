Франция и Англия объявили составы на матч за третье место ЧМ-2026

Сборные Франции и Англии назвали стартовые составы на матч за третье место ЧМ-2026

Сборные Франции и Англии объявили стартовые составы на матч за третье место чемпионата мира — 2026 по футболу.

Франция: Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Эрнандес, Шерки, Рабьо, Дуэ, Заир-Эмери, Олисе, Мбаппе.

Англия: Хендерсон, Куанса, Конса Спенс, Гехи, Роджерс, Райс, Эзе, Сака, Рашфорд, Тони.

Встреча состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами, стартовый свисток прозвучит в 0:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Валенсуэла из Венесуэлы.

В полуфинальном матче французская команда, которая после стадии четвертьфинала считалась главным претендентом на титул, проиграла сборной Испании со счетом 0:2. Англия играла с действующим чемпионом мира — Аргентиной. Команде Томаса Тухеля удалось забить первой, однако следом англичане дважды пропустили, итог матча — 1:2.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

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