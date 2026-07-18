Теннисист Рублев вышел в финал турнира в Швеции

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция.

Его соперником был представитель Чили Алехандро Табило. Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4.

Рублев 12 раз подал навылет, сделал три двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из 13. Табило сделал восемь эйсов, допустив три двойные ошибки. А также чилиец реализовал два брейк-пойнта из трех.

За трофей российский теннисист сразится со спортсменом из Италии Лучано Дардери.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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