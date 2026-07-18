Роднина о гранте для академии Плющенко: у всех большие аппетиты

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что академия Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу, передает «Советский спорт».

«Ледовые шоу и выступление сына за другую страну – это разные вещи. Что касается грантов: у всех аппетиты большие. Есть определенные условия, кто может получить грант. Если кто-то занимается делом, которое подпадает под грантовую программу, то он может подать заявку», — сказала Роднина.

По данным Baza, академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко планирует устроить «патриотическое» ледовое шоу с акцентом на «духовно-нравственных ценностях».

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил сыну легенды фигурного катания Александру Плющенко выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко сообщал, что сын получил азербайджанское спортивное гражданство на пять лет. По его словам, переход под флаг чужой страны связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

Ранее Виталий Милонов назвал Плющенко «бесстыжим».