Баскетбольное кольцо рухнуло на самбиста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге баскетбольное кольцо упала на самбиста во время тренировке, передает Ural Mash.

Спортсмен разминался перед поединком, но слишком перестарался. Отмечается, что спортсмен отделался ушибами.

В ночь на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе ирландский боец Конор Макгрегор был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

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