Футболист сборной Испании пообещал сделать необычную татуировку, если он выиграет ЧМ

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья заявил, что сделает татуировку с лицом главного тренера Луиса де ла Фуэнте, если испанцы обыграют Аргентину в финале чемпионата мира 2026 года. Его слова передает журналист Фабрицио Романо.

«Если мы выиграем, я набью себе татуировку с лицом де ла Фуэнте, а также объявлю о завершении карьеры в сборной. После побед на ЧМ и Евро будет уже нечего выигрывать, так что, если финал будет нашим, я позвоню тренеру в понедельник и скажу, что ухожу», — сказал Кукурелья.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию. В финале ЧМ-2026 сразятся 19 июля сборные Аргентины и Испании, которые выбили на стадии полуфинала Англию и Францию соответственно.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич.

Ранее стало известно, сколько продлится перерыв в финале ЧМ-2026.