Ветеран «Спартака» рассказал, будет ли преимущество у Аргентины в финале ЧМ из-за легкой сетки

Экс-футболист Кечинов: у Аргентины не будет преимущества в финале ЧМ

Экс-футболист Валерий Кечинов заявил, что у Аргентины не будет преимущества перед Испанией в финале чемпионата мира из-за более легкой сетки, передает «Чемпионат».

«У Аргентины нет преимущества из-за более лёгкой сетки в плей-офф — это ерунда. Две команды в одинаковых условиях. Кто в данный момент, день и час покажет свой лучший футбол, тот и выиграет», — сказал Кечинов.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию в серии пенальти. В финале ЧМ-2026 сразятся 19 июля сборные Аргентины и Испании, которые выбили на стадии полуфинала Англию и Францию соответственно.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич.

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