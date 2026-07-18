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Трамп предложил провести следующий чемпионат мира по футболу в США и Китае

Трамп рассказал о шуточной идее проведения следующего ЧМ по футболу в США и Китае
Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Дональд Трамп рассказал о шуточной идее главы ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира по футболу в США и Китае. Его слова приводит ТАСС.

«Я сказал ему (Инфантино — «Газета.Ru»), что в следующий раз ему снова стоит выбрать США, но в этот раз не включать Мексику и Канаду. У Джанни была другая идея. Он сказал, что мы можем сделать это в Китае и США в следующий раз, так что будут короткие перелеты между играми. Игрокам это понравится», — сказал Трамп.

Следующий чемпионат мира по футболу примут Испания, Португалия и Марокко, однако первые три игры пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Финальный матч ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич.

Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее Аршавин объяснил, почему считает удавшимся чемпионат мира — 2026.

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