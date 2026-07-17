Акинфеев раскрыл, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале раскрыл, за кого будет болеть в финале чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины.

«Друзья, за кого болеем в финале? Мне посчастливилось в свое время поиграть против обеих сборных. Испанцы, конечно, доставили побольше хлопот, но сейчас у них совершенно другая, молодая команда. Лично я буду болеть за красивые сейвы голкиперов. Уж оба очень хорошо идут по турниру», — написал он.

Ворота сборной Аргентины защищает Эмилиано Мартинес, голкипер команды Испании — Унаи Симон.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич. На чемпионате мира 2026 года Винчич работал главным арбитром на трех матчах: групповой этап Бразилия — Марокко (1:1), групповой этап Иордания — Алжир (1:2) и 1/16 финала Мексика — Эквадор (2:0). В этих матчах он показал семь желтых карточек и одну красную.

Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

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