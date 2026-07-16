Министр иностранных дел Израиля высмеял болельщиков сборной Англии

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар высмеял в своих соцсетях болельщиков сборной Англии после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира.

«Как поется в песне? «Футбол возвращается домой». Так и есть. Он возвращается домой, в Аргентину. Вперед, Аргентина», — написал Сарр.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия сразится с Францией в матче за третье место.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

Ранее британская королевская семья обратилась к сборной Англии.