Российского болельщика обокрали в Мексике во время ЧМ

Российский болельщик Антон Шаповалов рассказал, что его обокрали в Мексике во время чемпионата мира по футболу, передает Sport24.

» На мосту, по которому мы шли от стадиона, собралась огромная толпа. Все увидели легенду мексиканского футбола Куатемока Бланко и побежали к нему. Кто-то вытащил из моей поясной сумки паспорт с американской визой и кошелек с картами и деньгами», — сказал Шаповалов.

Также он отметил, что у него был второй паспорт, по которому он повторно сделал визу в США, но у него ушло на это более трех недель. Шаповалов сказал, что сейчас находится в Атланте.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее фанаты Англии и Аргентины устроили потасовку после полуфинала ЧМ-2026.