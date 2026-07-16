Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Российского болельщика обокрали в Мексике во время ЧМ

Российского болельщика Шаповалова обокрали в Мексике во время ЧМ
Siegfried Grassegger/Global Look Press

Российский болельщик Антон Шаповалов рассказал, что его обокрали в Мексике во время чемпионата мира по футболу, передает Sport24.

» На мосту, по которому мы шли от стадиона, собралась огромная толпа. Все увидели легенду мексиканского футбола Куатемока Бланко и побежали к нему. Кто-то вытащил из моей поясной сумки паспорт с американской визой и кошелек с картами и деньгами», — сказал Шаповалов.

Также он отметил, что у него был второй паспорт, по которому он повторно сделал визу в США, но у него ушло на это более трех недель. Шаповалов сказал, что сейчас находится в Атланте.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее фанаты Англии и Аргентины устроили потасовку после полуфинала ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!