Иностранный агент дал совет Головину

Агент Барбоза: Головину было бы лучше всего остаться в «Монако»

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что россиянину Александру Головину лучше остаться в «Монако», передает РИА Новости.

«На мой взгляд, для него было бы лучше всего остаться в «Монако», поскольку там он нашел свое место, хорошо адаптировался, стабильно показывает высокий уровень и получает игровое время. Думаю, Саудовская Аравия — не футбол для него», — сказал Барбоза.

Контракт 30-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до 2029 года. За 8 сезонов футболист провел 267 матчей и реализовал 39 голов, 46 передач.

Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого провел несколько сезонов. В 2018 году он перебрался в чемпионат Франции, подписав контракт с «Монако».

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно, какую цену «Монако» запросил за Головина.